Гонконг накрила найпотужніша з 1884 року злива, яка спричинила масштабну повінь

Про це пише The Guardian.

У Гонконзі повідомили про найвищий з 1884 року показник опадів у 158,1 мм. Його було зафіксовано протягом годинної зливи в ніч на 7 вересня, що спричинило масові повені та порушення автомобільного і залізничного руху.

Ввечері 7 серпня місцева влада повідомила, що деякі райони затоплені, а екстрені служби проводять рятувальні операції. Громадянам наказали залишатися в безпечному місці.

"Сильний дощ призведе до раптових повеней. Мешканці, які живуть поблизу річок, повинні бути уважними до погодних умов і розглянути питання про евакуацію, якщо їхні будинки були затоплені", - попередили в обсерваторії.

Станом на ранок п'ятниці інформації про постраждалих немає.

Метро Гонконгу оголосило, що частково призупинить роботу на одній зі своїх ліній через затоплення кількох станцій. На вулицях міста люди залишили свої автівки, які стоять у затопленому заторі. Рекордний дощ пройшов через кілька днів після того, як місто уникло серйозних руйнувань від супертайфуну.

Раніше цього тижня тайфун "Хайкуй" спричинив сильні руйнування на Тайвані, а потім у китайській провінції Фуцзянь. Обсерваторія Гонконгу заявила, що надпотужний дощ був спричинений "низьким тиском, пов’язаним із залишком Хайкуй". Сильний дощ також пройшов й у сусідньому китайському місті Шеньчжень.

Влада Гонконгу каже, місто підготувалося до скидання води зі своїх резервуарів, що може призвести до повеней у деяких частинах північного Гонконгу.