Унаслідок повномасштабної війни проти України загинуло 176 дітей, понад 324 зазнали поранень, - ювенальні прокурори
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 176 дітей, понад 324 постраждали. Росіяни пошкодили 928 українських закладів освіти, 84 з яких повністю зруйнували
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Більше 500 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. При цьому 176 дітей загинуло та більше 324 отримали поранення", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, оскільки триває встановлення їх у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За наявною інформацією, найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій - 102, Київській - 91, Харківській - 76, Чернігівській - 50, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
Так, 8 квітня внаслідок російського обстрілу "Точкою-У" залізничного вокзалу Краматорська Донецької області, на території якого понад 4 тис. людей очікували на евакуацію, загинуло п'ятеро дітей і 16 отримали поранення. На рекеті, якою бомбили вокзал, було написано "За детей".
Під Гостомелем на Київщині знайшли розстріляний автомобіль, у якому загинула родина з дитиною, котрій було трохи більше за рік.
В Ізюмському районі Харківської області виявили закатовані та спалені тіла трьох людей, зокрема однієї дитини.
"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.
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