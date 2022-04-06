Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 167 дітей, - ювенальні прокурори
З 24 лютого внаслідок війни загинуло 167 українських дітей, іще понад 279 постраждали. Також окупанти пошкодили 927 закладів освіти, з яких 83 повністю зруйнували
Про повідомив Офіс генпрокурора.
Станом на ранок 6 квітня 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинуло 167 дітей, понад 279 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Дані не остаточні, адже триває їхнє встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зокрема в Маріуполі, на окремих територіях Київщини, Чернігівщини та Луганщини
За отриманою інформацією, найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївській - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
Так, 25 березня на Харківщині внаслідок російських обстрілів житлових будинків у селах Мала Рогань і Вільхівка загинула 13-річна дівчинка. Також 4 квітня під час обстрілів окупантами Авдіївки на Донеччині отримали поранення двоє малолітніх дітей.
Матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу разом з її вісьмома дітьми-вихованцями, трьома власними дітьми та трьома прийомними примусово вивезли з Маріуполя Донецької області до Саранська в РФ.
Крім того, російські бомбардування й обстріли пошкодили 927 українських закладів освіти, 83 з яких зруйновали повністю.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.58
-
EUR
Купівля 31.96Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе