Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 167 дітей, - ювенальні прокурори

Про повідомив Офіс генпрокурора.



Станом на ранок 6 квітня 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинуло 167 дітей, понад 279 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.



Дані не остаточні, адже триває їхнє встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зокрема в Маріуполі, на окремих територіях Київщини, Чернігівщини та Луганщини



За отриманою інформацією, найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївській - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.



Так, 25 березня на Харківщині внаслідок російських обстрілів житлових будинків у селах Мала Рогань і Вільхівка загинула 13-річна дівчинка. Також 4 квітня під час обстрілів окупантами Авдіївки на Донеччині отримали поранення двоє малолітніх дітей.



Матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу разом з її вісьмома дітьми-вихованцями, трьома власними дітьми та трьома прийомними примусово вивезли з Маріуполя Донецької області до Саранська в РФ.



Крім того, російські бомбардування й обстріли пошкодили 927 українських закладів освіти, 83 з яких зруйновали повністю.

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