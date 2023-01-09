Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни потужно гатять по Невському. Село не має жодної вцілілої будівлі, але там досі перебувають більше сотні мирних людей. По обіді сьогодні там загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу", – написав він.

Також, за інформацією Гайдая, тривають бої за село Новоселівське, яке через ворожі обстріли вщент зруйноване та порожнє.

"Останню місцеву мешканку днями вбив російський снайпер", – додав Гайдай.

Як повідомили у Генштабі Збройних Сил України, на Луганщині ворог зазнає значних втрат. Так, за перший тиждень року 300 окупантів доправили до лікарні Лисичанська.

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