За перший тиждень року 300 окупантів доправили до лікарні Лисичанська на Луганщині, - Генштаб
У Генштабі розповіли, що противник продовжує зазнавати втрат - вже за перший тиждень нового року 300 окупантів доправили до лікарні Лисичанська на Луганщині
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 січня.
Окрім того, за інформацією Генштабу, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області так звана прокуратура окупаційної влади з 9 січня розпочала роботу з “націоналізації” місцевих підприємств.
За день українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів і 3 удари - по позиціях ЗРК
Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили один пункт управління та один район зосередження живої сили окупантів.
Протягом доби росіяни завдали ракетного удару по Харкову та 10 разів обстрілювали територію України з РСЗВ
Ворог завдав ракетного удару по Харкову, обстрілів також зазнала цивільна інфраструктура Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.
Ситуація на напрямках наступна:
- На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.
- На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області.
- На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області.
- На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки. Є постраждалі серед мирних громадян.
Уранці 9 січня рашисти вдарили ракетою по місцевому ринку в селищі Шевченкове Харківської області. Дві жінки загинули, за уточненими даними, поранено шістьох мирних мешканців.
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