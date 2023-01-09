Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 січня.

Окрім того, за інформацією Генштабу, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області так звана прокуратура окупаційної влади з 9 січня розпочала роботу з “націоналізації” місцевих підприємств.

За день українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів і 3 удари - по позиціях ЗРК

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили один пункт управління та один район зосередження живої сили окупантів.

Протягом доби росіяни завдали ракетного удару по Харкову та 10 разів обстрілювали територію України з РСЗВ

Ворог завдав ракетного удару по Харкову, обстрілів також зазнала цивільна інфраструктура Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Ситуація на напрямках наступна:

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області.

окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області. На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

ворожий вогонь фіксувався поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області.

обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області.

вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки. Є постраждалі серед мирних громадян.

Уранці 9 січня рашисти вдарили ракетою по місцевому ринку в селищі Шевченкове Харківської області. Дві жінки загинули, за уточненими даними, поранено шістьох мирних мешканців.

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