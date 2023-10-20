Унаслідок війни в Ізраїлі загинув щонайменше 21 журналіст

Про це повідомляє Комітет захисту журналістів (CPJ).

"CPJ розслідує всі повідомлення про вбитих, поранених, затриманих або зниклих безвісти під час війни журналістів, у тому числі тих, хто постраждав, коли військові дії поширилися на сусідній Ліван. Станом на 19 жовтня щонайменше 21 журналіст був серед понад 4000 загиблих з обох сторін з початку війни 7 жовтня, сотні були вбиті у вівторок під час вибуху в лікарні в Газі", - йдеться у повідомленні.

Станом на 19 жовтня CPJ підтвердив:

загибель 21 журналіста: 17 палестинських, 3 ізраїльських і 1 ліванський;

8 поранених журналістів;

3 журналістів вважаються зниклими безвісти або затриманими.

Зазначається, що Комітет також розслідує численні непідтверджені повідомлення про вбивство, зникнення безвісти, затримання, поранення чи погрози інших журналістів, а також про пошкодження офісів ЗМІ та будинків медійників.

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"CPJ наголошує, що журналісти є цивільними особами, які виконують важливу роботу під час кризи, і не повинні бути мішенню воюючих сторін. Журналісти в усьому регіоні йдуть на великі жертви, щоб висвітлити цей жахливий конфлікт. Усі сторони повинні вжити заходів для забезпечення їхньої безпеки", - сказав координатор програм CPJ з Близького Сходу та Північної Африки Шеріф Мансур.