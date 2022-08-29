Унаслідок військової агресії РФ загинуло ще 8 жителів Донеччини
За 28 серпня на Донеччині російські війська вбили ще вісім мирних жителів
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Так, за добу в Бахмуті загинуло 4 людини, у Райгородку – 2 людини, у Тетянівці та Миколаївці загинуло по 1 людині.
Також було поранено 7 людей:
- 1 людина – Бахмут;
- 1 людина – Тетянівка;
- 4 людини – Авдіївка;
- 1 людина – Щербинівка.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині, без урахування жерт у Волновасі та Маріуполі, загинуло 775 людей, поранено – 1980.
- Раніше стало відомо, що на території Донеччини розміщено щонайменше 21 фільтраційни табір, де утримують та допитують українців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе