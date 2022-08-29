Унаслідок військової агресії РФ загинуло ще 8 жителів Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Так, за добу в Бахмуті загинуло 4 людини, у Райгородку – 2 людини, у Тетянівці та Миколаївці загинуло по 1 людині.

Також було поранено 7 людей:

1 людина – Бахмут;

1 людина – Тетянівка;

4 людини – Авдіївка;

1 людина – Щербинівка.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині, без урахування жерт у Волновасі та Маріуполі, загинуло 775 людей, поранено – 1980.

Раніше стало відомо, що на території Донеччини розміщено щонайменше 21 фільтраційни табір, де утримують та допитують українців.