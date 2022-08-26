Росіяни створили щонайменше 21 фільтраційний табір на тимчасово окупованій Донеччині, – розслідування Єльського університету

Відповідний звіт опубліковано на сайті Conflict Observatory, що збирає докази воєнних злочинів Росії.

Згідно зі звітом, у Донецькій області та поблизу неї розміщено щонайменше 21 російський фільтраційний табір. Їх використовують для чотирьох цілей: реєстрації, утримання під вартою, повторного допиту і затримання.

Автори розслідування поспілкувалися з людьми, які пережили фільтрацію та з'ясували, де знаходяться ці табори. Чотири табори виявлено в Донецьку: жоден з них не використовують для утримання людей.

Також табори розміщені в Макіївці, Єнакієвому, Безіменному, Докучаєвську, Козацькому, Мангуші, Нікольському, Василівці, Новоазовську, Старобешевому, Бугасі, Оленівці Бахмутського району та Оленівці Волноваського району. В останній розміщено Волноваську виправну колонію №120.

За даними розслідування, у цій колонії тримають кілька груп людей. Перша – цивільні. що не пройшли фільтрацію. Серед них є звичайні цивільні. Їх тримають нібито для "адміністративного затримання". Також у колонії утримують волонтерів, які допомагали людям під час евакуації. Друга – військовополонені з Азовсталі.

У Волноваській колонії, за словами тих, хто зміг вибратися звідти, камери переповнені людьми, кількість місць для сну недостатня, обмежений або ж відсутній доступ до засобів гігієни, нерегулярне харчування. Також полонених примушували до праці та катували.

Крім того, розслідування ідентифікувало на території колонії дві ділянки з порушеним ґрунтом. Імовірно, там розміщено масові або індивідуальні поховання. Такий висновок зробили зі свідчень одного чоловіка з колонії. Він заявив, що його співкамерник наприкінці березня - на початку квітня працював, копаючи могили на території виправного табору.

Супутникові знімки свідчать, що між 26 березня та 11 квітня на території колонії з'явилися певні порушення в ґрунті. Однак згодом вони зникли.

Наступні свідчення про імовірні могили з'явилися 27 липня. На зображенні було помітно земельні ділянки з порушеним ґрунтом. Вони розташовані безпосередньо на сході від місця, де були помічені перші порушення.

Розслідувачі зазначають, що встановити походження порушень ґрунту без розкопування їх неможливо, але наголошує, що їхня поява передує вибуху 29 липня в колонії в Оленівці, де окупанти тримали полонених українців.