Росіяни викопали могили в Оленівці завчасно. Про це свідчать фото Maxar

Свої твердження він опублікував у twitter.

"Фото Maxar з Оленівської тюрми, де було вбито 50 військовополонених, здається, показує можливі могили, вириті біля північної стіни. Можливі могили здаються відкритими та нещодавно викопаними 27 числа (за 2 дні до вибуху)", - написав він.

За його словами, викопані могили можуть бути ще одним доказом, що вбивство українських військових було заздалегідь спланованим воєнним злочином.

"Звичайно, могили можуть існувати в таборах військовополонених, не будучи передвісником широкомасштабного воєнного злочину. Кількість можливих могил, які на цих зображеннях виглядають як свіжі, і масштаб воєнного злочину пов’язані більше, ніж випадковість", - сказав він.

Згодом він знайшов підтвердження, що вони були викопані між 18 та 21 липня.

"Я вважаю, що військовополонені могли бути вбиті до вибуху, який пізніше використали як прикриття для звинувачення України", - додав він.

Александер Олівер знайшов відео та зображення за 18 травня, які показують, що військовополонених розміщували в головному камерному блоці далеко від зруйнованої будівлі.

Такі ж твердження висловив засновник Bellingcat Еліот Хіггінс, навівши докази, що ці могили з'явилися навіть не за два дні до масового вбивства українців, а за понад тиждень.

29 липня, збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися українські полонені.

29 липня Головне управління розвідки повідомило, що вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених.

Станом на 30 липня, Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці.

31 липня ми писали, що супутникові знімки колонії в Оленівці вкотре підтверджують, що будівлю, в якій утримували українських полонених, підірвали самі росіяни. Й зробили вони це зсередини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb