Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Куп'янському й Бахмутському напрямках підрозділ продовжує виконувати завдання, де ефективно впроваджує реалізацію знищення ворога за допомогою засобів БПЛА. На Куп'янському напрямку противник продовжує вчиняти ударно-штурмові дії, маючи намір прорвати лінію оборони, але успіху не має. За останні три доби вдалося знищити 5 ворожих танків на Куп'янському напрямку, які вчиняли прикриття піхоти, а також ураження наших позицій. Це була унікальна робота взаємодії артилерії, засобів ударних БПЛА і нашої піхоти, яка робить неймовірні речі", - наголосив Федоренко.

За словами командира роти ударних БПЛА, на короткому відтинку фронту противник може за день втратити до 3-х взводів, і для них це вважається нормою.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вчиняти ударно-штурмові дії й просуватися вперед. Кожен метр землі вдається складно, тому що противник сконцентрував велику кількість сил та засобів, щоб не допустити успіху Сил оборони, але ЗСУ мають успіхи й рухаються вперед. Мобілізовані й "Шторм Z" - це додатковий матеріал для росіян. Там, де вони не можуть продавити нашу оборону технікою, артилерією, вони намагаються продавити безчисленною кількістю особового складу. На короткому відтинку противник може за день втратити 2-3 взводи, і для них це норма. Поранених представників "Шторм Z" з поля бою ніхто не забирає", - підкреслив Федоренко.

Протягом доби, 7 серпня, російська армія втратила 560 військових, гелікоптер та 10 танків. Також ЗСУ минулої доби відбили атаки росіян на Куп’янському і Авдіївському напрямках

Українські сили мають успіхи та просуваються вперед на Таврійському напрямку



