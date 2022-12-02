Про це заявив заступник голови нацбанку Киргизстану Кайип Куленбеков, передає видання 24.KG.

"Щоб уникнути вторинних санкцій, приблизно 10 наших банків вирішили обмежити операції з карткою "Мир". Ми не давали доручень банкам працювати чи не працювати з цією платіжною системою. Банки самостійно ухвалили рішення на основі оцінки ризиків. Якщо буде введено вторинні санкції щодо киргизстанських банків, це може позначитися на кореспондентських рахунках. Обмеження можуть торкнутися їх кореспондентських рахунків у зарубіжних банках. У зв'язку з цим діяльність банку може бути обмежена", - сказав Куленбеков.

Раніше обслуговування російських карток "Мир" призупинили банки "Капітал Банк", "Демір Банк", "Киргизстан", "Бакай Банк", "Дос-Кредобанк", "Компаньйон", "Банк Азії", KICB, "Бай-Тушум", "Оптіма Банк", а також державний "Айил Банк".

Куленбеков нагадав, що у вересні Мінфін США запровадив санкції щодо гендиректора російського АТ "Національна система платіжних карток" Володимира Комлєва.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що більшість країн, які раніше погодилися обслуговувати російську платіжну систему "Мир", відмовилися від цього рішення через загрозу санкцій з боку США.

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