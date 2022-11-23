Союзники Росії відмовляються обслуговувати російську платіжну систему "Мир" через загрозу санкцій мінфіну США

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначають, що США пообіцяли накласти санкції на ті країни, які допомагатимуть чи підтримуватиме використання платіжної системи "Мир".

Раніше, після першої хвилі обмежень від США у 2014 році, дев'ять країн погодилися на використання цієї платіжної системи. Але після того, як мінфін США у вересні оголосило про можливі санкції, банки шести з цих країн відмовилися від свого рішення.

За інформацією видання, представники банку Росії були здивовані відмовою "дружніх" країн від використання російської платіжної системи. Наразі у Росії шукають альтернативні варіанти розв'язання цього питання.

22 листопада стало відомо, що країни ЄС і G7 готуються 23 листопада погодити обмеження цін на нафту з РФ.