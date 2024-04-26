Блогерка Алхім заявила, що Путін "нагинає весь світ", а війну можна зупинити за хвилину

Про це вона сказала в інтервʼю Славі Дьоміну.

Скандальна українська блогерка Анна Алхім, яка раніше називала президента Росії "найвпливовішим лідером світу", здивована, чому її називають проросійською і пропутінською.

"У мене є чітка позиція щодо Путіна: він г***он", - вилаялася блогерка.

Разом з тим, на запитання, хто зараз найвпливовіший політик у світі, вона зауважила, що не хоче, щоб її слова були вирвані з контексту.

"Я досі не розумію, чому весь світ не може це зупинити й танцює під цю дудку. Це ж можна зупинити в одну хвилину. В один день і в одну секунду. Це ж можна закінчити, і люди припинять вмирати. Але поки третій рік війни спливає, і люди досі підлаштовуються", - заявила Алхім.

Вона пояснила, що Україна не може дати відсіч Росії.

"Якщо в нас прилетіла ракета, ми дали відповідь і потім розхльобуємо за цю відповідь ще два тижні, нас просто стирають. Тобто ми не можемо навіть дати відповідь. Хіба ми не підлаштовуємося? Підлаштовуємося. Звідки така влада, що він нагинає весь світ? Як? Може я зараз щось не так кажу, але я кажу, як я це розумію", - наголосила блогерка.

Алхім також підтвердила, що досі залишається в базі сайту "Миротворець", додавши, що їй у житті це не заважає.

Вона також зазначила, що вважає, що російською мовою варто розмовляти не лише в побуті, а й у публічному просторі.

"Половина українських пісень - повний шлак", - висловилася Алхім.

Алхім регулярно опиняється в епіцентрі скандалів. Вона слухає російську музику і просуває це в Instagram. Тоді як нещодавня аналітика показала, що прослуховування російської музики українцями принесло у бюджет країни-агресорки $5 млн у вигляді податків, тобто українці, які споживають російський контент, оплатили 10 тис. дронів для армії РФ.

Минулого року Алхім заявила, що вимоги розмовляти українською порушують її права і є нацизмом щодо російськомовних. Вона розкритикувала пісні про війну, назвавши їх шароварщиною і несмаком. Натомість Алхім зізналась, що сама надає перевагу російським пісням.

У серпні вона потрапила у скандал через провокативні висловлювання, назвавши жителів західних областей України "деб***ми".