У 2023 році українці оплатили 10 тис. дронів для РФ через прослуховування музики, — аналітики

Такі дані наводить контент-маркетингова агенція Top Lead у своєму телеграм-каналі.

У 2023 році українці продовжували споживати російський відео- та аудіоконтент на стрімінгових сервісах та на YouTube. Аналітики порахували, що користувачі з України своїми переглядами та прослуховуваннями принесли авторам контенту, громадянам Росії, $81,6 млн за рік.

Фото: Контент-маркетингова агенція Top Lead

З цієї суми росіяни заплатили $5 млн податків, які пішли до бюджету країни-агресорки. Аналітики Top Lead порахували, що таким чином українці, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику на стрімінгових сервісах за один рік оплатили 10 тис. fpv-дронів для окупаційної армії РФ.

Фото: Контент-маркетингова агенція Top Lead