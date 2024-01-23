У 2023 році українці оплатили 10 тис. дронів для РФ через прослуховування музики, — аналітики
Російські автори контенту на YouTube та музичних стрімінгах заробили на українцях $81,6 млн за рік, $5 млн з яких пішло у бюджет країни-агресорки у вигляді податків
Такі дані наводить контент-маркетингова агенція Top Lead у своєму телеграм-каналі.
У 2023 році українці продовжували споживати російський відео- та аудіоконтент на стрімінгових сервісах та на YouTube. Аналітики порахували, що користувачі з України своїми переглядами та прослуховуваннями принесли авторам контенту, громадянам Росії, $81,6 млн за рік.
Фото: Контент-маркетингова агенція Top Lead
З цієї суми росіяни заплатили $5 млн податків, які пішли до бюджету країни-агресорки. Аналітики Top Lead порахували, що таким чином українці, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику на стрімінгових сервісах за один рік оплатили 10 тис. fpv-дронів для окупаційної армії РФ.
Фото: Контент-маркетингова агенція Top Lead
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.09
- EUR Купівля 40.8Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе