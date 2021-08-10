Університет ім. Карпенка-Карого заявив, що офіційних скарг щодо домагання до студенток з боку викладача Талашка до них не надходило
У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого заявили, що скарги на домагання до студенток з боку викладачів до них не надходили
Про це йдеться у повідомленні на сайті ВНЗ.
"До університету стали надходити звернення про поширену негативну інформацію, в якій згадуються викладачі університету. Водночас офіційних звернень, запитів, скарг, повідомлень не надходило", - заявили у пресслужбі.
В університеті додали, що керуються чинними законами України.
"Дотримуючись принципу об'єктивності та враховуючи відсутність фактів, університет не має об'єктивної можливості надати офіційний коментар щодо поширеної інформації", - підсумували у пресслужбі.
- Народного артиста України, викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток.
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