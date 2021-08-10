Університет ім. Карпенка-Карого заявив, що офіційних скарг щодо домагання до студенток з боку викладача Талашка до них не надходило

Про це йдеться у повідомленні на сайті ВНЗ.

"До університету стали надходити звернення про поширену негативну інформацію, в якій згадуються викладачі університету. Водночас офіційних звернень, запитів, скарг, повідомлень не надходило", - заявили у пресслужбі.

В університеті додали, що керуються чинними законами України.



"Дотримуючись принципу об'єктивності та враховуючи відсутність фактів, університет не має об'єктивної можливості надати офіційний коментар щодо поширеної інформації", - підсумували у пресслужбі.

Народного артиста України, викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток.