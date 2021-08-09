Викладача Карпенка-Карого і зірку радянського кіно Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях: Мінкульт проведе розслідування

Про це повідомляє пресслужба МКІП у Facebook.

"Щодо ситуації, яка склалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стривожене через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці по відношенню до колишніх студенток. Ми негайно ініціюємо службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

У Мінкульті закликають керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці усіх наведених випускницями фактів. Раніше ЗМІ повідомляли, що актора фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть тільки "старики", педагога і художнього керівника факультету дикторів-тележурналістів університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток і абітурієнток.

Про кілька випадків написав у соцмережах сценарист Богдан Панкрухін. Він стверджує, що Талашко вже більше 20 років дозволяє собі домагатися не тільки студенток, але і абітурієнток, які закінчили школу і прийшли вступати у виш.

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