Викладача Карпенка-Карого і зірку радянського кіно Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях: Мінкульт проведе розслідування
Народного артиста України, виконавця ролі Сергія Скворцова у фільмі "В бій ідуть тільки старики", викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток
Про це повідомляє пресслужба МКІП у Facebook.
"Щодо ситуації, яка склалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стривожене через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці по відношенню до колишніх студенток. Ми негайно ініціюємо службове розслідування", - йдеться у повідомленні.
У Мінкульті закликають керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці усіх наведених випускницями фактів.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що актора фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть тільки "старики", педагога і художнього керівника факультету дикторів-тележурналістів університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток і абітурієнток.
- Про кілька випадків написав у соцмережах сценарист Богдан Панкрухін. Він стверджує, що Талашко вже більше 20 років дозволяє собі домагатися не тільки студенток, але і абітурієнток, які закінчили школу і прийшли вступати у виш.
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