Про це розповів мер Слов'янська Вадим Лях у фейсбуці.

"У Слов'янську знову – недобрий ранок. Вночі місто обстріляли. Дві ракети С-300", - заявив він.

Одна з ракет влучила у подвір’я школи №8. Постраждали також розташовані поруч багатоповерхові будинки. Вибито вікна, двері, пошкоджено балкони.

Друга влучила біля міськводоканалу, постраждали кілька приватних будинків.

В обох випадках обійшлося без жертв.