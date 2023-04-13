Уночі армія РФ вдарила по Слов'янську з С-300, постраждала цивільна інфраструктура
У ніч на 13 квітня ворожі війська обстріляли Слов'янськ Донецької області з С-300: одна ракета влучила у подвір'я школи, інша - біля міськводоканалу
Про це розповів мер Слов'янська Вадим Лях у фейсбуці.
"У Слов'янську знову – недобрий ранок. Вночі місто обстріляли. Дві ракети С-300", - заявив він.
Одна з ракет влучила у подвір’я школи №8. Постраждали також розташовані поруч багатоповерхові будинки. Вибито вікна, двері, пошкоджено балкони.
Друга влучила біля міськводоканалу, постраждали кілька приватних будинків.
В обох випадках обійшлося без жертв.
- 12 квітня російське військо гатило по мирних населених пунктах Донецької області. Унаслідок обстрілів загинула людина, двоє зазнали уражень.
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