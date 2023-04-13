Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Учора росіяни убили одного жителя селища Очеретине Покровського району. Також у населеному пункті поранена людина.

Ще один мирний мешканець зазнав уражень у селищі Курахівка.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 1465 українців, 3382 жителі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.