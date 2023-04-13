На Донеччині унаслідок дій російської армії загинув мирний житель, є поранені
За минулу добу, 12 квітня, російське військо гатило по мирних населених пунктах Донецької області. Унаслідок обстрілів загинула людина, двоє зазнали уражень
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Учора росіяни убили одного жителя селища Очеретине Покровського району. Також у населеному пункті поранена людина.
Ще один мирний мешканець зазнав уражень у селищі Курахівка.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 1465 українців, 3382 жителі отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.34Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе