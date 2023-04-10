За добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини: двох у Дружківці, по одному - у Кураховому й Костянтинівці
За неділю, 9 квітня, російська армія поранила 4 жителів Донеччини: 2 у Дружківці, 1 у Кураховому та 1 у Костянтинівці
Про це повідомили в telegram Донецької ОВА.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"Росія вбиває цивільних! За 9 квітня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Дружківці, 1 у Кураховому і 1 у Костянтинівці", - зазначив він.
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