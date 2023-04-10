Про це повідомили в telegram Донецької ОВА.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Росія вбиває цивільних! За 9 квітня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Дружківці, 1 у Кураховому і 1 у Костянтинівці", - зазначив він.