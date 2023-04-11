За добу 5 мирних жителів Донеччини дістали поранень внаслідок дій російської армії

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначив, що дістали поранень мирні жителі Бахмута, Торецька, Костянтинівки, Очеретина та Максимільянівки.

Загалом за весь час повномасштабної війни Росія поранила 3372 жителів Донеччини, вбила 1463 мешканців регіону. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі порахувати неможливо.