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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Уночі росіяни вдарили ракетами по Шпилівці на Сумщині

Уночі росіяни вдарили ракетами по Шпилівці на Сумщині

15 травня, 2022 неділя
09:56
війна з Росією окупанти Маріуполь

Ніч на Сумщині пройшла неспокійно, окупанти кілька разів відкривали вогонь по українських територіях

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Унаслідок удару ракети руйнувань зазнали декілька домогосподарств.

Росіяни також вдарили по інфраструктурі Шосткинського району.

Постраждалих немає.

  • Нагадаємо, у Львові та області пролунали вибухи. Очевидці повідомляють, що під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 3:07 по 5:22, у місті та області було неспокійно. Було чутно звуки, які нагадували вибухи.

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Новини
обстріл
Сумська область
окупанти
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