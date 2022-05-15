Уночі росіяни вдарили ракетами по Шпилівці на Сумщині

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Унаслідок удару ракети руйнувань зазнали декілька домогосподарств.



Росіяни також вдарили по інфраструктурі Шосткинського району.



Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Львові та області пролунали вибухи. Очевидці повідомляють, що під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 3:07 по 5:22, у місті та області було неспокійно. Було чутно звуки, які нагадували вибухи.

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