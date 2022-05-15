Уночі росіяни вдарили ракетами по Шпилівці на Сумщині
Ніч на Сумщині пройшла неспокійно, окупанти кілька разів відкривали вогонь по українських територіях
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Унаслідок удару ракети руйнувань зазнали декілька домогосподарств.
Росіяни також вдарили по інфраструктурі Шосткинського району.
Постраждалих немає.
- Нагадаємо, у Львові та області пролунали вибухи. Очевидці повідомляють, що під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 3:07 по 5:22, у місті та області було неспокійно. Було чутно звуки, які нагадували вибухи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе