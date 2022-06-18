Уночі в Бердянську були вибухи: частина міста - без світла

Про це повідомила Бердянська міськрада в телеграмі.

"У віддалених районах Бердянська чути вибухи", - зазначили у відомстві.

У частині мікрорайонів зникла електроенергія.

12 червня в тимчасово окупованому Бердянську було чути вибухи, частина міста залишилась без електропостачання.

14 червня Інститут дослідження війни повідомив, що 12 червня, до "дня Росії" РФ, імовірно, влаштувала теракт у Бердянську.

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