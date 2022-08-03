Про це інформує на сторінці у фейсбук начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Сьогодні, близько дев'ятої ранку, в одному з районів Харківської області, місцеві жителі почули вибухи, та повідомили про це в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Ці звуки виявилися роботою нашої протиповітряної оборони.

"На місці пригоди поліцейські знайшли уламки, схожі на фрагменти ракети комплексу С300. Фрагменти ракети вилучили, як речові докази", - додав Болвінов.

Уламки впали в поле з соняшниками та незначно пошкодили урожай.

У ніч із 2 на 3 серпня російський агресор обстріляв Харків і пошкодив інфраструктуру в Новобаварському районі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb