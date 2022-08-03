Упала в поле соняшників: на Харківщині ППО збила російську ракету
3 серпня, близько дев'ятої години ранку, російські окупанти випустили ракету на Харківщину. Українській ППО вдалося збити ворожий снаряд
Про це інформує на сторінці у фейсбук начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
"Сьогодні, близько дев'ятої ранку, в одному з районів Харківської області, місцеві жителі почули вибухи, та повідомили про це в поліцію", - йдеться в повідомленні.
Ці звуки виявилися роботою нашої протиповітряної оборони.
"На місці пригоди поліцейські знайшли уламки, схожі на фрагменти ракети комплексу С300. Фрагменти ракети вилучили, як речові докази", - додав Болвінов.
Уламки впали в поле з соняшниками та незначно пошкодили урожай.
- У ніч із 2 на 3 серпня російський агресор обстріляв Харків і пошкодив інфраструктуру в Новобаварському районі.
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