Уперше в українському футболі чоловічу команду очолила жінка: у "Ворскла" U19 нова тренерка

Про це повідомила пресслужба ФК "Ворскла".

"Екс-гравчиня жіночої "Ворскли" і Національної збірної України, яка має безліч титулів та відзнак українського футболу, погодилася на пропозицію клубного керівництва попрацювати з найближчим резервом "біло-зелених", - йдеться у повідомленні.

"Суспільне. Спорт" зазначило, що Андрущак стала першою жінкою, яка очолила в Україні професійну чоловічу футбольну команду. Контракт розраховано на пів року.

Перший матч під керівництвом нової тренерки "Ворскла" U19 проведе у п'ятницю, 10 листопада. Тоді полтавці зіграють виїзний матч проти однолітків з "Оболоні" у межах Молодіжної ліги.

Довідково. Ія Андрущак – 36-річна українська ексфутболістка та тренерка. У складі збірної України зіграла 58 матчів, в яких забила два голи. Впродовж ігрової кар'єри виступала за "Легенду", "Житлобуд-1" та "Житлобуд-2".

Триразова переможниця чемпіонату України: у 2005-му здобула титул у складі "Легенди", а у 2008-му та 2021 році виграла жіночу лігу з "Житлобуд-1"

Двічі ставала найкращою футболісткою в Україні (2011-го та 2013 року).

Андрущак завершила свою футбольну кар'єру у серпні 2021 року. З того моменту вона здобула тренерський диплом УЄФА рівня А та працювала у тренерських штабах жіночої збірної України та "Ворскли", однак самостійного досвіду дотепер не мала.