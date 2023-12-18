Уперше за 10 років в Іраку проходять місцеві вибори

Про це повідомляє Reuters.

Місцеві вибори востаннє відбулися у 2013 році. Вони були відкладені через війну проти бойовиків "Ісламської держави", які захопили значну частину Іраку, але врешті-решт зазнали поразки.

Зазначається, що ці вибори готують ґрунт для парламентських виборів, запланованих на 2025 рік.

Шиїтські суперники Садра, які заблокували його спробу сформувати уряд після того, як він переміг на парламентських виборах 2021 року, ймовірно, візьмуть під контроль більшість місцевих рад, особливо в переважно шиїтських південних провінціях.

Це ще більше зміцнить владу керівного шиїтського альянсу, близького до Ірану, відомого як Координаційна структура, посиливши їхню владу через доступ до державних нафтових багатств, які можна витратити на місцеві проєкти та послуги.

Голосування відбувається у 15 з 18 провінцій Іраку, щоб обрати 285 членів ради, до обов'язків яких входить призначення впливових губернаторів провінцій та нагляд за місцевою адміністрацією.

Очікується, що вибори в напівавтономному регіоні Іраку Курдистан, який включає три провінції, відбудуться наступного року.