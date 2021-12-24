Уперше за 22 роки: в Австралії виявили рідкісну рожеву рибу
Біля берегів Тасманії помітили рідкісну брахіоніхтієву рибу з "лапками", яка живе тільки в Австралії
Про це пише ВВС.
Брахіоніхтієві риби не тільки плавають, але й "ходять" по морському дну на "лапках".
Востаннє таку рибу бачив дайвер у 1999 році поблизу берегів Тасманії, а перед цим її помічали тільки чотири рази.
Чиновники внесли брахіоніхтієву рибу до переліку видів, які перебувають під загрозою зникнення.
Дослідники зауважили, що помітили рибу на записі глибоководної камери, зробленому в цьому морському парку раніше.
Науковці вважали рибу мілководним видом, який живе в захищених бухтах, однак зараз помітили її на глибині 150 м біля дикого південного узбережжя Тасманії.
"Це захопливе відкриття дає надію на подальше виживання рожевих риб з долоньками, оскільки очевидно, що в них ширше середовище проживання та поширення, ніж вважалося раніше", - повідомив провідний дослідник і морський біолог, а також доцент Університету Тасманії Невілл Барретт.
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