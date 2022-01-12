Уперше за три роки на церемонії вручення премії "Оскар" з'явиться ведучий

Про це повідомив президент Hulu Originals і ABC Entertainment Крейг Ервіч, передає Variety.



Ервіч не назвав імені нового ведучого, пожартувавши словами "Це можу бути я". Він пообіцяв, що скоро з'являться деталі щодо премії та особи, яка її проводитиме.



Зараз відомо, що кінопремія "Оскар" відбудеться 27 березня в театрі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі. Церемонію показуватиме канал ABC, а по світу буде більше 200 трансляцій.



Номінації "Оскару" планують оголосити 8 лютого.



Останнім ведучим церемонії у 2018 році став комік, актор та сценарист Джиммі Кіммел. У 2019 році ведучим мав стати актор Кевін Харт, проте згодом він відмовився від цієї ролі через прохання вибачитися за багаторічні гомофобні коментарі у соцмережах.



З того часу до 2021 року "Оскар" втратив більшу частину аудиторії.



Нагадаємо, 9 січня журі Голлівудської асоціації іноземної преси оголосило переможців 79-ї церемонії кінопремії "Золотий глобус".