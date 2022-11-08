Про це повідомила Служба безпеки України.

У Миколаєві СБУ упіймала місцевого мешканця, який наводив російські ракети по будівлі СБУ.

Цей чоловік від початку повномасштабного вторгнення намагався вийти на загарбників, щоби співпрацювати з ними у війні проти України. Для цього він активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди, зокрема заклики про підтримку окупантів виправдовував військові злочини РФ, спрямовані на знищення цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст. Відтак потрапив в поле зору ворога, що залучив його до збору розвідданих на користь російського угруповання, розташованого у захоплених районах півдня.

На побажання агресора чоловік приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових підрозділів та правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва. Цю інформацію він намагався передати окупантам через анонімний Телеграм-канал, який спецслужби РФ спеціально створили для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Однак українські правоохоронці спрацювали на випередження і зловмисника затримали.

Під час обшуків за його місцем проживання вони виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами його підривної діяльності. Доморощеному ворогові суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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