Про це повідомляє ДБР.

Їх затримали у двох деокупованих містах – Ізюмі й Вовчанську.

Правоохоронець з Ізюма після окупації міста пішов домовлятися про співпрацю із загарбниками. Спочатку став дільничним у псевдополіцейському відділку, а згодом – керівником місцевих дільничних.

"Для того, аби контролювати ситуацію і не допустити можливості місцевим патріотам вчиняти будь-які протестні дії, він особисто разом із представниками збройних формувань РФ влаштовував патрулювання та полювання на проукраїнських громадян. Після звільнення Ізюму зрадник почав переховуватися", – розповідають у ДБР.

Ще одним колаборантом виявився правоохоронець із Вовчанська, який також керував штабом у псевдополіцейському відділку: разом із російськими солдатами патрулював місто та регулярно доповідав своїм кураторам про ситуацію у Вовчанську.

Обом зрадникам оголошена підозра у державній зраді за частиною 2 статті 111 КК України, яка передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

На Харківщині в колабораціонізмі заочно підозрюють очільника окупаційної так званої народної міліції Козачої Лопані.

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