Полювали на проукраїнських громадян: на Харківщині затримали правоохоронців-зрадників
На Харківщині ДБР та Нацполіція затримали двох правоохоронців-колаборантів, які працювали у псевдополіцейському відділку окупантів
Про це повідомляє ДБР.
Їх затримали у двох деокупованих містах – Ізюмі й Вовчанську.
Правоохоронець з Ізюма після окупації міста пішов домовлятися про співпрацю із загарбниками. Спочатку став дільничним у псевдополіцейському відділку, а згодом – керівником місцевих дільничних.
"Для того, аби контролювати ситуацію і не допустити можливості місцевим патріотам вчиняти будь-які протестні дії, він особисто разом із представниками збройних формувань РФ влаштовував патрулювання та полювання на проукраїнських громадян. Після звільнення Ізюму зрадник почав переховуватися", – розповідають у ДБР.
Ще одним колаборантом виявився правоохоронець із Вовчанська, який також керував штабом у псевдополіцейському відділку: разом із російськими солдатами патрулював місто та регулярно доповідав своїм кураторам про ситуацію у Вовчанську.
Обом зрадникам оголошена підозра у державній зраді за частиною 2 статті 111 КК України, яка передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
- На Харківщині в колабораціонізмі заочно підозрюють очільника окупаційної так званої народної міліції Козачої Лопані.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе