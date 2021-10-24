УПЛ: "Минай" відібрав очки у "Руха", результати інших матчів 12-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Львові "Минай" на 12-й хвилині вивів вперед Рустам Ахмедзаде. Одразу по перерві Фернандо Альваренга зрівняв рахунок.

На 67-й хвилині Дмитро Білоног знову вивів закарпатців вперед. За 5 хвилин Юрій Климчук врятував "Рух" від поразки.

Гра завершилася внічию 2:2. "Рух" має 12 очок та йде 10-м, "Минай" з 8 балами - 12-й.

Чемпіонат України

12-й тур

24 жовтня

"Рух" - "Минай" 2:2

Голи: Альваренга, 48, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12, Білоног, 67

23 жовтня

"Чорноморець" - "Львів" 1:1

Голи: Михайличенко, 71 - Ернест, 77

"Ворскла" - "Шахтар" 0:2

Голи: Тете, 65

Вилучення: Тіль, 29 ("Ворскла")

"Верес" - "Маріуполь" 2:0

Голи: Шестаков, 64, 80

22 жовтня

"Металіст 1925" - "Інгулець" 4:0

Голи: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлісон, 66, Криськів, 83

"Десна" - "Олександрія" 1:1

Голи: Безбородько, 35, Третяков, 28