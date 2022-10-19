Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Матч 8-го туру УПЛ між киянами та харків'янами мав відбутися 20 жовтня у столиці. Гру перенесено на невизначений термін через ситуацію в Києві.

Також перенесено матч 8-го туру першості України серед юнацьких команд між "Динамо" U19 та "Металістом" U19. Нові дати буде призначено пізніше.

"Динамо" після семи турів чемпіонату України має 9 очок та займає дев'яте місце. "Металіст" з 13 пунктами - шостий.

У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України.

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