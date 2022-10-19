УПЛ перенесла матч чемпіонату України між "Динамо" та "Металістом"
Прем'єр-ліга перенесла гру чемпіонату України між "Динамо" та "Металістом" через російські обстріли Києва
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Матч 8-го туру УПЛ між киянами та харків'янами мав відбутися 20 жовтня у столиці. Гру перенесено на невизначений термін через ситуацію в Києві.
Також перенесено матч 8-го туру першості України серед юнацьких команд між "Динамо" U19 та "Металістом" U19. Нові дати буде призначено пізніше.
"Динамо" після семи турів чемпіонату України має 9 очок та займає дев'яте місце. "Металіст" з 13 пунктами - шостий.
-
У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.78
-
EUR
Купівля 38.41Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе