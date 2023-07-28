УПЛ: розклад матчів і трансляцій 1-го туру чемпіонату України 2023/24
У п'ятницю, 28 липня, стартує новий сезон чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Розклад 1-го туру УПЛ 2023/24
П'ятниця, 28 липня
17:00 "Оболонь" - "Колос" (Трансляція - Megogo, Setanta, Київстар ТБ)
19:00 "Верес" - "Полісся" (Megogo, Setanta, Київстар ТБ)
Субота, 29 липня
15:00 "Рух" - "Зоря"
17:00 "Металіст 1925" - "Шахтар" (Megogo, Setanta, Київстар ТБ)
Неділя, 30 липня
15:00 ЛНЗ - "Чорноморець" (Megogo, Setanta, Київстар ТБ)
17:00 "Динамо" - "Минай" (2+2)
19:00 "Олександрія" - "Кривбас" (Megogo, Setanta, Київстар ТБ)
* перенесено матч "Ворскла" - "Дніпро-1"
Як закінчився сезон УПЛ 2022/23
У минулому сезоні "Шахтар" набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. "Дніпро-1" із 67 пунктами фінішував другим та випередив "Зорю". "Динамо" з 60 очками фінішували четвертим.
"Металіст" (22 пункти) та "Львів" (13) вилетіли до першої ліги.
Напряму до УПЛ вийшли київська "Оболонь" та житомирське "Полісся", яке виграло змагання у першій лізі.
За результатами стикових матчів, "Інгулець" та запорізький МФК "Металург" зіграють у наступному сезоні в першій лізі, а "Верес" та "ЛНЗ Черкаси" в УПЛ.
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