Про це повідомляє Еспресо.TV.

Розклад 1-го туру УПЛ 2023/24

П'ятниця, 28 липня

17:00 "Оболонь" - "Колос" (Трансляція - Megogo, Setanta, Київстар ТБ)

19:00 "Верес" - "Полісся" (Megogo, Setanta, Київстар ТБ)

Субота, 29 липня

15:00 "Рух" - "Зоря"

17:00 "Металіст 1925" - "Шахтар" (Megogo, Setanta, Київстар ТБ)

Неділя, 30 липня

15:00 ЛНЗ - "Чорноморець" (Megogo, Setanta, Київстар ТБ)

17:00 "Динамо" - "Минай" (2+2)

19:00 "Олександрія" - "Кривбас" (Megogo, Setanta, Київстар ТБ)

* перенесено матч "Ворскла" - "Дніпро-1"

Як закінчився сезон УПЛ 2022/23

У минулому сезоні "Шахтар" набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. "Дніпро-1" із 67 пунктами фінішував другим та випередив "Зорю". "Динамо" з 60 очками фінішували четвертим.

"Металіст" (22 пункти) та "Львів" (13) вилетіли до першої ліги.

Напряму до УПЛ вийшли київська "Оболонь" та житомирське "Полісся", яке виграло змагання у першій лізі.

За результатами стикових матчів, "Інгулець" та запорізький МФК "Металург" зіграють у наступному сезоні в першій лізі, а "Верес" та "ЛНЗ Черкаси" в УПЛ.