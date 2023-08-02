УПЛ: розклад матчів і трансляцій 2-го туру чемпіонату України з футболу
У середу, 2 серпня, матчем "Верес" - "Шахтар" стартує 2-й тур Української Прем'єр-ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1-му турі Прем'єр-ліги "Динамо" перемогло "Минай" з рахунком 4:1, набрало 3 очки та вийшло на перше місце завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів.
Крім киян по 3 пункти мають ще 5 клубів - "Чорноморець", "Полісся", "Рух", "Олександрія" та "Шахтар", який переграв "Металіст 1925 - 2:1.
Більшість матчів УПЛ доступні на OTT-платформах - MEGOGO, Setanta Sports, Volia, Omega TV та Київстар ТБ.
Українська Прем'єр-ліга
2-й тур
2 серпня
17:00 "Верес" - "Шахтар" (Трансляція - OTT-платформи)
4 серпня
17:00 "Оболонь" - "Динамо" (Трансляція - OTT-платформи)
5 серпня
15:00 "Минай" - "ЛНЗ Черкаси" (Трансляція - OTT-платформи)
19:00 "Олександрія" - "Металіст 1925" (Трансляція - OTT-платформи)
6 серпня
15:00 "Дніпро-1" - "Полісся" (Трансляція - УНІАН)
17:00 "Зоря" - "Кривбас" (Трансляція - УНІАН)
17:00 "Колос" - "Чорноморець" (Трансляція - OTT-платформи)
19:00 "Рух" - "Зоря" (Трансляція - "Суспільне Спорт", "Спорт 1", ютуб-канал "УПЛ ТБ")
Фото: upl.ua
- За підсумками стартового туру чемпіонату України з футболу лідерство захопило київське "Динамо".
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