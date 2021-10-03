Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після матчу "Динамо" - "Шахтар"

УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після матчу "Динамо" - "Шахтар"

3 жовтня, 2021 неділя
22:49
Спорт Динамо - Шахтар

"Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" у 10-му турі чемпіонату України з футболу та зберегло лідерство в турнірній таблиці

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Після нульової нічиєї на НСК "Олімпійський" у "Динамо" стало 26 очок. Кияни випереджають "Шахтар", який йде другим, на 3 пункти. Третю позицію займає "Ворскла", у якої 21 бал. 

Чемпіонат України

10-й тур

3 жовтня 

"Динамо" - "Шахтар" 0:0

"Зоря" - "Десна" 2:0

Голи: Булеца, 19, Громов, 70

На 7-й хвилині Булеца не реалізував пенальті

"Металіст 1925" - "Минай" 1:0

Гол: Габелок, 72 (пен.)

"Верес" - "Олександрія" 0:0

2 жовтня 

"Колос" - "Чорноморець" 2:1

Голи: Лисенко, 15, Реннан, 58 - Смирний, 29

"Львів" - "Дніпро-1" 0:1

Гол: Довбик, 2

"Ворскла" - "Інгулець" 3:0

Голи: Рангел, 66, Олів'є Тіль, 77, 84

1 жовтня

"Маріуполь" - "Рух" 0:2

Голи: Таллес, 25, Климчук, 37

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Динамо
Шахтар
Ворскла
УПЛ
чемпіонат України
турнірна таблиця
Читайте також:
Давид Арахамія
1 жовтня, 2021 п'ятниця
"Буде серйозний дипломатичний скандал": Арахамія про затримання Саакашвілі
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
28 вересня, 2021 вiвторок
Усик поскаржився на гонорар, який отримав за перемогу над Джошуа
Сергей Гармаш
1 жовтня, 2021 п'ятниця
"Вимагають віддати 350 метрів території": Гармаш назвав нову умову окупантів для відкриття КПВВ на Донбасі
Київ
+15
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.49
    Купівля 26.49
    Продаж 26.72
  • EUR
    Купівля 30.61
    Продаж 31.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
3 жовтня
22:59
Ексклюзив
Нові Нормандські угоди унеможливлять другий термін Зеленського, - Володимир Огризко
22:37
Ексклюзив
Бундестаг
До влади в Німеччині прийшли політики формату банківських службовців. Їм безпечніше рятувати клімат, а не Україну від Путіна, - Борис Райтшустер
22:22
Михеїл Саакашвілі
Саакашвілі потрапив до Грузії поромом у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
22:10
Ексклюзив
Байден довів, що він зовнішньополітичний імпотент, - Борис Райтшустер
21:50
Оприлюднено "Архів Пандори" із 12 млн документів про офшори світових лідерів. Туди потрапив Зеленський
21:24
Динамо - Шахтар
"Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" та зберегло лідерство в УПЛ
20:54
Серед католицьких священників у Франції за 70 років виявили 3 тис. педофілів, - Le Figaro
20:34
Зеленський Коломойський
Зеленський із партнерами по "Кварталу 95" може бути причетним до отримання $40 млн від структур, пов’язаних з Коломойським, - фільм-розслідування "Слідства.Інфо" "Офшор 95"
20:11
Ryanair
Ryanair запускає прямий рейс зі Львова до Манчестера
19:46
Лука Модріч (ліворуч)
"Реал" після поразки від "Шерифа" у ЛЧ програв й у чемпіонаті Іспанії
19:24
Авіакатастрофа під Міланом
У Італії літак врізався у двоповерхову будівлю, загинуло 8 людей
18:55
"Зоря"
"Зоря" перемогла "Десну" в УПЛ, результати інших матчів 10-го туру
18:37
Кабул, Афганістан
У Кабулі стався вибух біля мечеті, є загиблі
18:19
Офшор 95
Прем'єру фільму про офшори Зеленського таки покажуть у Малій Опері
17:54
Дмитро Разумков
Зеленський пояснив, чому Разумков має піти у відставку з посади спікера
17:40
Кирило Карабиць
INSO-Львів – це новий український бренд симфонічного оркестру, - диригент Кирило Карабиць
17:28
зона ООС
3 жовтня на фронті: російські окупанти здійснили два обстріли
17:19
Бернар Тапі
Помер колишній власник Adidas та клубу, який виграв Лігу чемпіонів, Бернар Тапі
16:52
Суховантаж Ap Astarea
Двоє українських моряків померли на судні у Бангладеш за таємничих обставин
16:30
Верес - Олександрія
"Олександрія" не змогла переграти "Верес" в УПЛ, результати інших матчів 10-го туру
16:15
Зеленський
Зеленський відповів на запитання про другий президентський термін
15:55
Інфографіка
ринок землі
Понад 50% українців за ринок землі, − соціолог Сергій Шаповалов
15:52
Ліонель Мессі (у світлій формі)
Мессі не врятував ПСЖ від першої поразки у сезоні у Франції
15:39
Мала Опера, Київ
Київська Мала Опера відмовилася показувати фільм "Офшор 95"
15:25
Арешт Саакашвілі
Партія Саакашвілі програла місцеві вибори у Грузії
14:57
Сергій Шефір
Шефір мав "декілька складних моментів" з Ахметовим, - Зеленський
14:39
Ердоган тричі на тиждень грає у баскетбол
14:23
Військовий бюджет Росії вперше за останні роки офіційно перевищить витрати на економіку
13:54
В соцмережах показали, на що перетворилася Шахтарська площа в Донецьку
13:32
В Україні може з'явиться військова місія Євросоюзу, - Welt
13:10
Зеленський сказав, коли розмовляв з Лукашенком про "вагнерівців"
12:50
Придбаний у Британії перший український криголам увійшов у Чорне море і прямує до Одеси
12:30
Шкарлет привітав освітян з Днем вчителя
12:13
Інтерв’ю
Данило Білак
"Верховенство права має бути нашою національною ідеєю, ідеєю національної ідентичності", - фахівець з інвестицій та музикант Данило Білак
12:00
48-річна Руслана Лижичко приголомшила заявою про можливу вагітність
11:53
Не Трухіним єдиним. В Трускавці нагородили авторку мему про "неякісних дітей" Третьякову та Гетьманцева, який першим у Зе-команді пропонував дати воду в Крим
11:17
У Харкові пожежа у столярному цеху перекинулася на автостоянку. Машини згоріли
11:00
Олексій Навальний
Навальний отримав польського "Лицара свободи"
10:46
"Так важко ще не було". Бігун з Сумщини подолав 100 км пісків Сахари
10:26
Ексклюзив
Людмила Буймістер
“Слуги народу” вже ведуть перемовини з іншими депутатами щодо голосування за відставку Разумкова, – Буймістр
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV