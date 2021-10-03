УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після матчу "Динамо" - "Шахтар"
"Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" у 10-му турі чемпіонату України з футболу та зберегло лідерство в турнірній таблиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після нульової нічиєї на НСК "Олімпійський" у "Динамо" стало 26 очок. Кияни випереджають "Шахтар", який йде другим, на 3 пункти. Третю позицію займає "Ворскла", у якої 21 бал.
Чемпіонат України
10-й тур
3 жовтня
"Динамо" - "Шахтар" 0:0
"Зоря" - "Десна" 2:0
Голи: Булеца, 19, Громов, 70
На 7-й хвилині Булеца не реалізував пенальті
"Металіст 1925" - "Минай" 1:0
Гол: Габелок, 72 (пен.)
"Верес" - "Олександрія" 0:0
2 жовтня
"Колос" - "Чорноморець" 2:1
Голи: Лисенко, 15, Реннан, 58 - Смирний, 29
"Львів" - "Дніпро-1" 0:1
Гол: Довбик, 2
"Ворскла" - "Інгулець" 3:0
Голи: Рангел, 66, Олів'є Тіль, 77, 84
1 жовтня
"Маріуполь" - "Рух" 0:2
Голи: Таллес, 25, Климчук, 37
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