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УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 26-го туру

15 травня, 2023 понедiлок
18:23
Спорт Владислав Ванат, Динамо

У 26-му турі прем'єр-ліги "Динамо" програло "Чорноморцю" та втратило шанси на чемпіонство, а "Шахтар" зберіг перевагу над "Дніпром-1" у 2 очка

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У 26-му турі "Динамо" поступилося "Чорноморцю" з рахунком 2:3, "Шахтар" переміг "Інгулець - 2:0, "Дніпро-1" здолав "Минай" - 1:0, а "Зоря" розгромила "Металіст" - 5:0.

Кияни через поразку залишилися з 50 очками на четвертому місці, втратили шанси на чемпіонство та зберігають лише теоретичну можливість здобути бронзові медалі. "Зоря", яка займає третю позицію, випереджає динамівців на 8 пунктів.

"Шахтар" набрав 63 бали та зберіг лідерство. "Дніпро-1" залишився другим на відстані у 2 очка від донеччан. 

Фото: upl.ua

футбол
Динамо
Шахтар
УПЛ
чемпіонат України
Зоря
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