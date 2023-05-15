УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 26-го туру
У 26-му турі прем'єр-ліги "Динамо" програло "Чорноморцю" та втратило шанси на чемпіонство, а "Шахтар" зберіг перевагу над "Дніпром-1" у 2 очка
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 26-му турі "Динамо" поступилося "Чорноморцю" з рахунком 2:3, "Шахтар" переміг "Інгулець - 2:0, "Дніпро-1" здолав "Минай" - 1:0, а "Зоря" розгромила "Металіст" - 5:0.
Кияни через поразку залишилися з 50 очками на четвертому місці, втратили шанси на чемпіонство та зберігають лише теоретичну можливість здобути бронзові медалі. "Зоря", яка займає третю позицію, випереджає динамівців на 8 пунктів.
"Шахтар" набрав 63 бали та зберіг лідерство. "Дніпро-1" залишився другим на відстані у 2 очка від донеччан.
Фото: upl.ua
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