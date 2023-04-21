УПЛ: "Зоря" перемогла "Колос" і піднялась у зону ЛЧ, розклад всіх матчів 22-го туру
У п'ятницю, 21 квітня, матчем "Колос" - "Зоря" стартував 22-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Завдяки перемозі над "Колосом" (1:0) луганська "Зоря" набрала 46 очок, обійшла "Дніпро-1" і тепер займає другу позицію у турнірній таблиці.
Українська Прем'єр-ліга
22-й тур
21 квітня
"Колос" - "Зоря" 0:1
Гол: Бражко, 31
Вилучення: Снурніцин, 55
22 квітня
13:00 "Ворскла" - "Металіст" (Setanta)
15:00 "Верес" - "Минай" (Setanta)
17:00 "Динамо" - "Шахтар" (2+2)
23 квітня
13:00 "Львів" - "Металіст 1925" (Setanta)
15:00 "Кривбас" - "Чорноморець" (Setanta)
24 квітня
13:00 "Дніпро-1" - "Рух" (УНІАН)
15:00 "Олександрія" - "Інгулець" (Setanta)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.44
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе