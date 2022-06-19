Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, у Лисичанську росіяни нищать багатоповерхівки, приватні будинки, а люди гинуть на вулицях і укриттях. Багато мешканців виїхали в березні та квітні, а ті, хто залишився в місті, теж хочуть евакуюватися до безпечніших областей України.

"Тож, 18 червня, під час роздачі продуктів харчування та засобів гігієни до правоохоронців області звернулися громадяни, які були готові виїхати. Поліцейські доставили їх до евакуаційного транспорту. Загалом протягом дня поліцейським, рятівникам, представникам військової адміністрації та волонтерам вдалось евакуювати 32 жителя Лисичанська, Привілля та прилеглих селищ", - наголосив Сергій Гайдай.

18 червня росіяни гатили по Сєверодонецьку та Лисичанську, унаслідок чого загинули люди

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