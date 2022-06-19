Рашисти гатять по Сєверодонецьку та Лисичанську, від обстрілів загинули люди

Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"За останні півтори доби знайдені тіла двох чоловіків, які загинули від обстрілів росіян в Лисичанську. Руйнування житла по місту збільшується лавиноподібно", – пише Гайдай.

Рашисти також обстріляли Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку та Білогорівку. Непроста ситуація в Сєверодонецьку.

"Ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєверодонецькому "Азоту" – зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд", – додав очільник Луганщини.

Ворог завдав авіаударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та в районі Верхньокам’янки: "Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці – дев’ять, Нирковому – шість".

ЗСУ відбили штурм російських окупантів у районі Тошківки та у напрямках Оріхове – Золоте, Первомайськ – Золоте. Ворог відійшов та перегруповується.

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