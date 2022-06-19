Про це у фейсбуці інформує Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують навчання в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза ракетних та авіаударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку, в прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог продовжує утримувати підрозділи зі складу Західного військового округу. Російські окупанти продовжують удосконалювати інженерне обладнання позицій та вести повітряну розвідку.

На Харківському напрямку зусилля ворог зосереджується на утриманні зайнятих позицій та обстрілах позицій ЗСУ. Завдав авіаударів по Тимофіївці та Цапівці. Триває постачання озброєння і техніки з РФ. Неподалік Рубіжного ворог безрезультатно намагався провести розвідку боєм. Замінував місцевість у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Слов'янському напрямку противник обстріляв позиції наших захисників неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульки, Богородичного та Долини.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів. Обстріляв наші підрозділи в районах населених пунктів Донецьке та Миколаївка. Завдав авіаудару неподалік Пришибу та ракетного - по населеному пункту Маяки.

На Сєверодонецькому напрямку російські загарбники здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки. ЗСУ відбили штурм в районі Тошківки, противник відійшов та проводить перегрупування.

В районі Сєверодонецька рашисти проводять повітряну розвідку із БпЛА "Орлан-10". Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове – Гірське, бойові дії тривають.

Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили.

Рашисти намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка, ЗСУ зупинили вогнем. Противник відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Завдав ракетних ударів у районах населених пунктів Миролюбівка та Гродівка.

На Південнобузькому напрямку загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій.

На Миколаївському напрямку ворог обстрілював наших захисників зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне. Вів повітряну розвідку позицій ЗСУ із БпЛА поблизу Таврійського.

На Криворізькому напрямку противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах.

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