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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Упродовж доби РФ втратила в Україні близько 650 окупантів, 10 танків, гелікоптер, 18 бронемашин, 11 артсистем і 4 дрони

Упродовж доби РФ втратила в Україні близько 650 окупантів, 10 танків, гелікоптер, 18 бронемашин, 11 артсистем і 4 дрони

9 вересня, 2022 п'ятниця
09:13
війна з Росією знищена російська техніка

З 24 лютого до 9 вересня російські окупанти під час війни втратили близько 51,9 рашистів, 4575 броньованих машин, 2122 танки, 888 БПЛА та один гелікоптер

Про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За час повномасштабного вторгнення Росія в Україні втратила:

  • особового складу ‒ близько 51 900 (+650) осіб,
  • танків ‒ 2122 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4575 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1237 (+11) од,
  • РСЗВ – 306 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 159 (+0) од,
  • літаків – 239 (+0) од,
  • гелікоптерів – 211 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 214 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 114 (+4).

За добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

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Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
безпілотник
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