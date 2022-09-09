Про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За час повномасштабного вторгнення Росія в Україні втратила:

особового складу ‒ близько 51 900 (+650) осіб,

танків ‒ 2122 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 4575 (+18) од,

артилерійських систем – 1237 (+11) од,

РСЗВ – 306 (+1) од,

засоби ППО ‒ 159 (+0) од,

літаків – 239 (+0) од,

гелікоптерів – 211 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),

крилаті ракети ‒ 214 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 114 (+4).

За добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

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