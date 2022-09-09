Упродовж доби РФ втратила в Україні близько 650 окупантів, 10 танків, гелікоптер, 18 бронемашин, 11 артсистем і 4 дрони
З 24 лютого до 9 вересня російські окупанти під час війни втратили близько 51,9 рашистів, 4575 броньованих машин, 2122 танки, 888 БПЛА та один гелікоптер
Про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За час повномасштабного вторгнення Росія в Україні втратила:
- особового складу ‒ близько 51 900 (+650) осіб,
- танків ‒ 2122 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4575 (+18) од,
- артилерійських систем – 1237 (+11) од,
- РСЗВ – 306 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 159 (+0) од,
- літаків – 239 (+0) од,
- гелікоптерів – 211 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),
- крилаті ракети ‒ 214 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 114 (+4).
За добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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