Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Упродовж доби РФ завдала 52 ракетні та 44 авіаудари, на фронті відбулося понад 20 боєзіткнень

Упродовж доби РФ завдала 52 ракетні та 44 авіаудари, на фронті відбулося понад 20 боєзіткнень

21 вересня, 2023 четвер
20:20
Війна з Росією

Вночі 21 вересня Росія завдала 52 ракетних та 44 авіаційних ударів, силами української ППО було знищено 38 з них. Також, ворог здійснив 43 обстріли з РСЗВ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що удар був завданий крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження ворога

Своєю чергою підрозділами Ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника.

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така: 

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційного удару в районі Дігтярного Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Чернацьке Чернігівської області; Стара Гута, Заріччя, Кучерівка, Шалигине, Юнаківка Сумської області та Графське, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестового, Копанки та Шийківки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічної, Синьківки, Іванівки, Кислівки, Куп’янську-Вузлового, Ківшарівки Харківської області.
  • На Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Невське Луганської області та Діброва Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Андріївка, Міньківка, Кліщіївки та Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Архангельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 8 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Єлизаветівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Микільського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогір’я, Мала Токмачка,  Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Степове, П’ятихатки Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Львове, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Берислав, Миколаївка, Херсон Херсонської області, а також Солончаки, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

  • У четвер, 21 вересня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи - місцеві жителі повідомляють про пуски ракет.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
20 вересня, 2023 середа
Хто така Ганна Маляр? І чому її звільненню радіють воєнкори та пресофіцери
21 вересня, 2023 четвер
"Транзит українського зерна через Польщу триває": Дуда висловив побоювання щодо польського ринку
збиті ракети
21 вересня, 2023 четвер
Росія обстріляла Україну ракетами: є постраждалі
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.63
    Купівля 37.63
    Продаж 38.4
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
21 вересня
20:09
Ексклюзив
У Черкасах внаслідок удару РФ щонайменше 11 постраждалих, під завалами можуть бути люди
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 575-го дня війни: підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони росіян, ЗСУ встановили вогневий контроль траси під Бахмутом і обстріляли аеродром окупантів у Криму
19:55
зерно, пшениця, комбайн
Словаччина заявила про компроміс щодо зерна і що Україна відкличе скаргу в СОТ
19:26
вибух
В окупованому Криму пролунали вибухи
19:20
Війна з Росією, ракетні обстріли, аеропорт, воєнні злочини
"Вбивці": в Енгельсі невідомі погрожують сім'ям російських пілотів, які обстрілюють Україну
19:08
Огляд
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Український ракетний комплекс "Вільха-М": технічні характеристики, застосування на війні і переваги над HIMARS
19:00
У двох російських музеях зберігається 110 тис. археологічних знахідок з України - повернути їх неможливо
18:50
електроенергія
Енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду, - Галущенко
18:42
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини з дрона та важкої артилерії
18:40
F-16
В уряді Бельгії припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року
18:14
Василь Стус
"Ваш Василь": документальна драма про Стуса вийшла у прокат в Україні
18:04
Лавров
Посадовець РФ на саміті G-20 у Індії заразився холерою: на карантин відправили усіх пропагандистів із делегації ,- росЗМІ
18:03
Німеччина уряд
Термінали супутникового зв'язку, вантажівки та тягачі: Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини
17:52
Радослав Сікорський
Ексголова МЗС Польщі Сікорський про конфлікт Варшави та Києва щодо зерна: "Мені соромно"
17:39
Давид Арахамія
Рада ухвалила 99,9% того, що вимагає ЄС для початку перемовин про вступ України, – Арахамія
17:35
Італійські журналісти відвідали Україну
Італійські журналісти відвідали Україну: що побачили та про що написали
17:26
Ексклюзив
Авдіївка
Окупанти впродовж доби обстріляли околиці Авдіївки понад 200 разів, - голова МВА Барабаш
17:25
танк Stridsvagn 122
Екіпажі завершили навчання: Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122
17:24
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
"Резерви не такі вже й потужні": Гуменюк про війська РФ, які потерпають від контрбатарейної боротьби
17:17
"Цю нагороду я присвячую всім українцям": Зеленський отримав премію Atlantic Council
17:16
суд гаага
РФ у суді ООН щодо геноциду в Україні представляють адвокати, які захищали африканських диктаторів та Іран
16:55
суд Гаага
Як притягнути Путіна до відповідальності: Гаага, Нюрнберг чи гібрид?
16:46
Президент Литви Гітанас Науседа
Науседа обговорив із Зеленським і Дудою "зернові" розбіжності
16:45
Тейлор Свіфт
В Австралії відбудеться наукова конференція про співачку Тейлор Свіфт
16:37
судно RESILIENT AFRICA
У Туреччину тимчасовим коридором прибуло перше судно з українським зерном
16:28
технології, ЗСУ, зброя для України
Штурм, розвідка, бойова підтримка: ЗСУ випробовують на передовій безпілотний робот Ironclad
16:22
Внаслідок удару Сил оборони по штабу окупантів у Мелітополі поранено двох російських командирів
16:15
на фото: наслідки російського обстрілу тракторної бригади на Херсонщині
Росіяни завдають ударів по Херсонщині: є загиблі й поранені
15:47
Анджей Дуда
Ворог поширив фейк про нібито внесення президента Польщі в базу українського "Миротворця" через зернове ембарго
15:45
Центр нацспротиву
Тимчасово окупований Шахтарськ грузне у смітті: росіяни "мобілізували" майже всіх комунальників
15:35
Ексклюзив
Ворог формує 12 штурмових рот для пробиття дірок у нашій обороні, - пресслужба Східного угруповання військ
15:33
Потяг до перемоги
Завдяки "Квиткам до перемоги" Укрзалізниця зібрала понад 6 млн грн на авто для розмінування
15:19
Катрін Колонна
Голова МЗС Франції про виступ Лаврова на Радбезі ООН: "Наговорив брехні й пішов"
15:17
Facebook
Meta представила оновлений логотип Facebook
15:11
Смартфон
Мапа Пунктів незламності стане доступною в Дії
15:06
ЗСУ
Траса Бахмут – Горлівка перебуває під вогневим контролем ЗСУ, - речник Східного угруповання
15:00
Написання слова "Росія" з маленької літери в неофіційних текстах не є помилкою, - Нацкомісія
14:58
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:41
Гвардія наступу
"Гвардія наступу" просунулася вглиб оборони росіян на півдні
14:29
Зеленський в ООН
"ППО для України – серед топових питань": Зеленський про тематику перемовин у Вашингтоні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV