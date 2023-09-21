В окупованому Криму пролунали вибухи
У четвер, 21 вересня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи - місцеві жителі повідомляють про пуски ракет
Про це вони розповіли "Суспільному".
"В місті чути прямо зараз сильні вибухи. Три вибухи я точно чув. Схоже на вибухи на землі, в стороні бухти Омега на заході", - розповів місцевий житель виданню.
Місцевий телеграм-канал "Крымский ветер" повідомив, що в Севастополі було чутно пуски ракет у районі Балаклави. Пізніше місцеві поділилися, що було чутно пуски ракет, а вже після того - вибух.
"Як повідомляє наше джерело, на Острякова було чути щось на кшталт запуску ракети і через кілька секунд - вибух. Потім знову звук запуску", - йдеться у публікації.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив вибухи в районі бухти Омега та мису Фіолент.
"Севастополь. Вибухи в районі бухти Омега та студмістечка. Мис Фіолент теж радісно вибухає", - пише він.
- Служба безпеки та Військово-Морські сили підтвердили масовану атаку на Крим днями. Вони поцілили по військовому аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Натомість міноборони РФ заявило, що ППО знищила 19 безпілотників над півостровом.
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