В окупованому Криму пролунали вибухи

Про це вони розповіли "Суспільному".

"В місті чути прямо зараз сильні вибухи. Три вибухи я точно чув. Схоже на вибухи на землі, в стороні бухти Омега на заході", - розповів місцевий житель виданню.

Місцевий телеграм-канал "Крымский ветер" повідомив, що в Севастополі було чутно пуски ракет у районі Балаклави. Пізніше місцеві поділилися, що було чутно пуски ракет, а вже після того - вибух.

"Як повідомляє наше джерело, на Острякова було чути щось на кшталт запуску ракети і через кілька секунд - вибух. Потім знову звук запуску", - йдеться у публікації.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив вибухи в районі бухти Омега та мису Фіолент.

"Севастополь. Вибухи в районі бухти Омега та студмістечка. Мис Фіолент теж радісно вибухає", - пише він.