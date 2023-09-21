У Криму масована повітряна атака на військові об'єкти РФ: окупанти просять "зберігати спокій"

Про це пишуть "Крим. Реалії".

Видання зазначає, що паблики повідомляють про вибухи в районі Севастополя, Сакському, Сімферопольському районах та Євпаторії. Російська влада поки офіційно не коментувала те, що відбувається.

Телеграм ВЧК-ОГПУ повідомляє про Саки, Євпаторія, Сімферополь, Севастополь, Балаклава, де лунають вибухи. За словами місцевих жителів, скрізь чути постріли та роботу ППО.

Експерти відзначають, що це найбільша атака безпілотників на Крим від початку повномасштабної війни між Україною і Росією.

Першим серед представників російської окупаційної влади Криму масовану атаку прокоментував радник Аксьонова Олег Крючков:

"Просимо всіх кримчан зберігати спокій. Якщо чуєте звуки прольоту безпілотника або роботу ППО, відійдіть від вікон. Офіційна інформація буде згодом".