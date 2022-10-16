Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва Петро Бурковський.

"Якщо є факти того, що представники УПЦ (МП) воюють на боці Росії - вони повинні відповідати за законом незалежно від суспільного ставлення. В цілому, громадська думка показова і створює певну атмосферу схвалення для роботи правоохоронних органів", - зазначив він.

Бурковський також додав, що це вибиває ґрунт з-під ніг чиновників, які намагаються захищати російську церкву в Україні.

"Позиція суспільства показує, що речі потрібно називати своїми іменами. Щодо діяльності представників, які на окупованих територіях є співучасниками воєнних злочинів і на вільних територіях є диверсантами - їх потрібно переслідувати. Тут УПЦ (МП) перестала бути священною коровою для громадської думки і це дуже добре", - підсумував представник фонду,