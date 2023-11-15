Уряд Чехії заморозив усі державні активи Росії

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку Росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується", — написав він у соціальній мережі X.

Рішення чеського уряду привітали в українському МЗС.

"Чехія щойно заморозила всі російські державні активи. Я вітаю цей принциповий крок і дякую своєму колезі та другу Яну Ліпавському. Усі країни, які ще цього не зробили, повинні наслідувати цей приклад. Російські гроші мають йти на відновлення України, а не на вбивства та руйнування", — зазначив своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.