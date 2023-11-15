Уряд Чехії заморозив усі державні активи Росії
Уряд Чехії сьогодні, 15 листопада, ухвалив рішення про заморожування всіх російських державних активів на своїй території
Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку Росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується", — написав він у соціальній мережі X.
Рішення чеського уряду привітали в українському МЗС.
"Чехія щойно заморозила всі російські державні активи. Я вітаю цей принциповий крок і дякую своєму колезі та другу Яну Ліпавському. Усі країни, які ще цього не зробили, повинні наслідувати цей приклад. Російські гроші мають йти на відновлення України, а не на вбивства та руйнування", — зазначив своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
- Від початку повномасштабного вторгнення поліція Чехії порушила 384 кримінальні справи через публічну підтримку війни Росії проти України.
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