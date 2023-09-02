Уряд Данії збільшує фінансування фонду допомоги Україні

Про це повідомляє Via Ritzau.

Зазначається, що законом про фінанси на 2024 рік уряд пропонує збільшити допомогу в рамках фінансування Українського фонду з 1,2 (цього року) до 1,5 млрд крон для цивільних потреб в Україні та країнах Східного сусідства (Грузії та Молдові).

"Допомога Україні та українському народові є основним пріоритетом для уряду. Тому цього року ми знову виділяємо рекордну суму на цивільну діяльність, щоб продовжити важливу підтримку й допомогти подолати тяжкі наслідки війни. Відновлення України буде довготривалим, а потреби – величезними", – зазначив міністр з питань співробітництва у сфері розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

Зокрема, кошти підуть для невідкладної допомоги жертвам війни та якнайшвидшого відновлення країни. Ідеться, зокрема, про відбудову критично важливих об'єктів інфраструктури у сфері електро- та водопостачання.

Крім того, уряд Данії на прохання України взяв на себе відповідальність за відбудову міста Миколаєва, де буде забезпечено кращий доступ населення до води й тепла, відновлено й відремонтовано житлові райони, школи й медичні заклади.

Данія також приділятиме більше уваги таким країнам, як Грузія та Молдова, аби прискорити там реформи й процеси демократизації.

У березні 2023 року уряд Данії та данський парламент заснували Український фонд, що орієнтований на потреби України у військовій, цивільній та комерційній сферах.