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Уряд Данії збільшує фінансування фонду допомоги Україні

2 вересня, 2023 субота
03:39
Війна з Росією Данія

Данія у 2024 році збільшить фінансування фонду допомоги Україні до 1,5 млрд данських крон (160 млн доларів)

Про це повідомляє Via Ritzau.

Зазначається, що законом про фінанси на 2024 рік уряд пропонує збільшити допомогу в рамках фінансування Українського фонду з 1,2 (цього року) до 1,5 млрд крон для цивільних потреб в Україні та країнах Східного сусідства (Грузії та Молдові).

"Допомога Україні та українському народові є основним пріоритетом для уряду. Тому цього року ми знову виділяємо рекордну суму на цивільну діяльність, щоб продовжити важливу підтримку й допомогти подолати тяжкі наслідки війни. Відновлення України буде довготривалим, а потреби – величезними", – зазначив міністр з питань співробітництва у сфері розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

Зокрема, кошти підуть для невідкладної допомоги жертвам війни та якнайшвидшого відновлення країни. Ідеться, зокрема, про відбудову критично важливих об'єктів інфраструктури у сфері електро- та водопостачання.

Крім того, уряд Данії на прохання України взяв на себе відповідальність за відбудову міста Миколаєва, де буде забезпечено кращий доступ населення до води й тепла, відновлено й відремонтовано житлові райони, школи й медичні заклади.

Данія також приділятиме більше уваги таким країнам, як Грузія та Молдова, аби прискорити там реформи й процеси демократизації.

У березні 2023 року уряд Данії та данський парламент заснували Український фонд, що орієнтований на потреби України у військовій, цивільній та комерційній сферах.

  • Нагадаємо, 20 серпня під час візиту Зеленського прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна передасть Україні 19 винищувачів F-16.
  • А вже 22 серпня стало відомо, що перша група українських пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16 у Данії.
Данія
допомога Україні
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