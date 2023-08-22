Перша група українських пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16 у Данії

Про це повідомили у вівторок збройні сили Данії, передає Reuters.

Таким чином Данія почала навчання першої групи українських пілотів керувати винищувачами F-16 у межах зобов’язань передати Україні літаки і зміцнити її протиповітряну оборону.

Данія поставить в Україну 19 літаків F-16, причому перші шість мають бути доставлені під Новий рік.

Винищувачі F-16 для України: що відомо станом на зараз

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16.

Водночас у Данії зазначили, що поставлять Україні літаки за умови невикористання їх на території РФ.

Читайте також: Як винищувачі F-16 змінять баланс сил у повітрі над Україною