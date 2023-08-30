Уряд Грузії не дозволив президентці Зурабішвілі відвідати Україну та ще низку країн

Про це з посиланням на адміністрацію уряду повідомляє видання "Грузія Online".

Грузинський уряд відмовив Саломе Зурабішвілі здійснити низку робочих візитів: 22-24 серпня до України, 16 вересня до Швейцарії, 2-3 жовтня до Польщі, 4-6 жовтня до Бельгії, з 31 жовтня до 2 листопада до Данії та 1-2 грудня в Об'єднані Арабські Емірати.

Також було відмовлено в офіційних візитах до Німеччини, 27-29 вересня до Болгарії, 10-12 грудня до Чехії та 18-20 грудня до Ізраїлю.

Відповідно до Конституції Грузії, президент країни здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах лише за згодою уряду, оскільки здійснення зовнішньої політики країни - це повноваження уряду.