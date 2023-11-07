Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна біженці з України Уряд Ірландії планує заохотити біженців з України до працевлаштування

Уряд Ірландії планує заохотити біженців з України до працевлаштування

7 листопада, 2023 вiвторок
02:20
біженці з України Ірландія

Уряд Ірландії планує до кінця 2023 року здійснити заходи, щоб зобов'язати українських біженців платити за житло, а також змінити соціальні виплати

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє The Irish times.

"Українцям тут, як і раніше, будуть раді. Жоден українець, який приїжджає до Ірландії, не буде відкинутий, цього не станеться. Однак ситуація, яку ми маємо на цей час, полягає в тому, що їхня кількість дуже велика. Це чинить величезний тиск на розміщення", - сказав Варадкар.

За його словами, відповідні заходи потрібні, аби сповільнити приплив мігрантів, щоб уряд Ірландії мав більше часу для розв'язання інших питань, пов'язаних із розміщенням та проживанням біженців.

"Ми не можемо закривати очі на той факт, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли ми розміщуємо людей у наметах і в опалювальних вагончиках. У нас немає житла. Це не та ситуація, в якій ми хочемо бути. Але якщо ми зможемо сповільнити кількість людей, які прибувають, то у нас є шанс вийти з цієї ситуації", - сказав Варадкар.

За даними уряду, щотижня до Ірландії прибувають 500-800 українців, близько третини з яких перед цим просили тимчасового захисту в інших європейських країнах.

Близько 14 000 українських біженців вже працюють, але уряд розглядає можливість внесення змін до системи соціальних виплат, щоб заохотити більшу кількість біженців до працевлаштування.

  • 13 вересня стало відомо, що мережею шириться фейкова інформація нібито Ірландія почала екстрадицію українців призовного віку.
Світ
Ірландія
Читайте також:
кордон Польща
6 листопада, 2023 понедiлок
Польській військовий вистрелив у нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю
Полярне сяйво
5 листопада, 2023 неділя
У небі над Україною полярне сяйво: астроном пояснив рідкісне явище
На фото: Володимир Зеленський
4 листопада, 2023 субота
"Це ризикована поїздка": експерт-міжнародник Семиволос про візит Зеленського до Ізраїлю
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.19
    Купівля 37.19
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 листопада
01:52
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
США планують передати Ізраїлю високоточні бомби, - WSJ
01:24
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
У Бразилії розпочали військову операцію проти банд наркоторговців
00:56
Жозеп Боррель
Війна в Ізраїлі впливає на підтримку України, - Боррель
00:29
Михайло Мудрик (ліворуч), Тоттенгем - Челсі
Мудрик допоміг "Челсі" розбити "Тоттенгем" у лондонському дербі
00:28
ЄС - Україна
ЄС підтримає початок переговорів про вступ з Україною й Молдовою, - ЗМІ
2023, понедiлок
6 листопада
23:52
Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 13-го туру
23:49
кіберзахист
Південна Корея, США і Японія створюють групу для блокування кібердіяльності КНДР
23:27
Дональд Трамп
Трамп відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Україну
23:03
Загибель помічника Залужного Чистякова
Голова МВС Клименко розповів про обставини загибелі помічника Залужного
23:01
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Гуттереш заявив, що Газа перетворюється "на кладовище дітей"
22:57
Яхта Шахерезада
В Італії спустили на воду арештовану яхту Путіна
22:54
Оновлено
Загибель помічника Залужного Чистякова
Помічник Залужного загинув внаслідок вибуху в Київській області
22:30
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїль вдарив по пускових точках та позиціях "Хезболли" у Лівані
22:08
Ексклюзив
Уряд України
Мінфін хоче стягнути з місцевих громад борги часів Януковича, - виконавчий директор Асоціації міст України
22:08
Оновлено
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
УПЛ: результати всіх матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу
22:07
Матеуш Моравецький
Дуда довірив Моравецькому право сформувати новий уряд Польщі
21:54
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Виробництво українських дронів-камікадзе великої дальності та надсекретна ракетна програма. Колонка Сергія Згурця
21:09
Володимир Зеленський
Зеленський розкритикував обговорення виборів під час війни
20:50
Оновлено
Керч. 4 листопада 2023 року
ЗСУ підтвердили пошкодження російського ракетоносія "Аскольд" під час атаки по заводу "Залив" у Керчі
20:23
Джарилгач
Окупанти знищили найціннішу степову ділянку Джарилгацького нацпарку, – Міндовкілля
20:20
Гітанас Науседа
Нові конфлікти відвертають увагу світу від України, яка є пріоритетом для Литви, - Науседа
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Драбина виборів і фіглярі хаосу
19:52
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
ПАР відкликає всіх своїх дипломатів з Ізраїлю
19:38
Ексклюзив
Російська пропаганда на тлі війни в Ізраїлі
Кремль удвічі наростив темпи пропаганди в Європі: у МКІП розповіли, на які 3 країни ЄС РФ поширюватиме її найбільше
19:26
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Україна відновила контакти зі Сьєрра-Леоне на найвищому рівні після 20-річної паузи, - Зеленський
19:15
За добу на основних ділянках фронту відбулося 57 боєзіткнень, - Генштаб
19:13
Наслідки нічної атаки по Одещині 5 листопада
Центр стратегічних комунікацій спростував російський фейк, нібито в атаці по Одесі винна українська ППО
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 621 дня війни: Армія дронів за тиждень уразила 335 позицій росіян, а Україна нарощує виробництво власної зброї
18:50
Франція
Французька компанія підписала угоду про передачу Україні зброї на суму 36 млн євро
18:46
Kyiv Post поширив відео "зачистки" бойовиків Вагнера в Судані: на кадрах, імовірно, українські спецпризначенці
18:31
Дональд Трамп
Трамп заявив, що оцінка його статків неточна, а справа є спробою завадити балотуватися в президенти 2024 року
18:04
OPINION
Карл Волох
Звільнення Залужного заштовхне його у політику
18:03
Оновлено
гепатит А
На Вінниччині зафіксували вже 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей
18:02
Херсонська область
РФ вдарила по житловому будинку в Томиній Балці на Херсонщині: поранений чоловік
17:52
Юрай Бланар
У Фіцо заявили, що засуджують вторгнення РФ в Україну, але необхідно припинити боротьбу й сідати за стіл переговорів
17:49
Молдова
Вибори у Молдові відбулися з безпрецедентним втручанням Росії, - спікер парламенту
17:47
Ексклюзив
вантажівки
Блокування кордону: в Центрі транспортних стратегій назвали головні вимоги польських перевізників
17:39
дрони 103-ї ТрО
За тиждень Армія дронів знищила рекордну кількість позицій росіян
17:23
мобілізовані РФ, Джанкой
У Джанкої окупант намагався вбити літню жінку: Атеш розповів про терор росіян проти цивільних на ТОТ
17:15
Оновлено
Путін
Reuters заявило, що Путін вирішив балотуватися у 2024 році. У Кремлі відреагували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV