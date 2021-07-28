Уряд направив 500 млн грн на добудову Дарницького мосту в Києві

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



"Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених на добудову Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві. На відповідну програму закладено 500 млн грн", - сказав Шмигаль.



Прем'єр нагадав, що сьогодні Дарницький міст функціонує частково, без відповідних транспортних розв'язок. Наразі, за інформацією Шмигаля, вже оголошено тендер на будівництво підходів до мостового переходу - торги мають відбутися в середині серпня.

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